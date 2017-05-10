Рада ЄС завтра розгляне питання збільшення квот на безмитне ввезення українських сільгосптоварів

Рада Європейського Союзу завтра, 11 травня, розгляне питання збільшення річних квот на безмитне ввезення українських сільськогосподарських товарів до ЄС, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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«11 травня Радою ЄС буде розглянуто питання про збільшення квот на експорт деяких видів товарів для України. Це питання включено до порядку денного засідання Ради ЄС у закордонних справах у розділі «Торгівля», - йдеться в повідомленні.

Раніше прес-служба Мінагропроду повідомляла, що розширення квот стосується таких видів продукції як мед (на 3 тис. тонн), виноградний сік (500 тонн), кукурудза (на 650 тис. тонн), ячмінна крупа і борошно (на 7,8 тис. тонн), овес (на 4 тис. тонн), ячмінь (на 350 тис. тонн). У той же час, це рішення не стосується українських томатів, ячменю і сечовини, які, на думку євродепутатів, не потребують додаткової підтримки з боку ЄС.

Виділення Україні додаткових квот на безмитний експорт сприятиме розвитку малого і середнього бізнесу і збільшенню торговельних потоків.

Як повідомляв УНІАН, за даними міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового, економічний ефект від ухвалення Європейським парламентом рішення про збільшення річних квот на безмитне ввезення української сільськогосподарської продукції в ЄС становитиме близько 196,95 млн дол.

Згідно з інформацією Мінагропроду, на даний час обсяг квот на експорт на ринок ЄС української кукурудзи становить 400 тис. тонн, круп та борошна – 6,6 тис. тонн, вівса – 4 тис. тонн, меду – 5,2 тис. тонн, виноградного і яблучного соків – 12 тис. тонн, оброблених томатів - 10 тис. тонн, цукру - 20 тис. тонн.

Станом на початок травня поточного року Україна вже вичерпала річні квоти на безмитний експорт за шістьма групами товарів: мед, цукор, крупи і борошно, виноградний та яблучний соки, кукурудза і оброблені томати. Також майже повністю використана квота на експорт пшениці і закрита основна квота на другий квартал з експорту курятини.

Зона вільної торгівлі між Україною і ЄС набула чинності з 1 січня 2016 року.