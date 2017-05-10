Україна з початку року збільшила експорт свинини в 2,5 рази

Українські підприємства за перші чотири місяці поточного року експортували 2,4 тисячі тонн свинини, що в 2,5 рази перевищує показник за аналогічний період минулого року.

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Як повідомила прес-служба галузевої асоціації "Свинарі України" (АСУ), в грошовому вираженні експорт свинини в січні-квітні становив 4,7 мільйона доларів.

"Порівняно з січнем-квітнем 2016 року експорт свинини виріс в 2,5 рази, а відвантаження живого поголів'я в Грузію - майже втричі. Протягом аналізованого періоду українські трейдери експортували 2,4 тисячі тонн свинини вартістю 4,7 мільйона доларів", - йдеться в повідомленні.

При цьому українські підприємства за звітний період скоротили імпорт свинячого м'яса вдвічі, закупивши 0,72 тисячі тонн цієї продукції на 1,24 мільйона доларів.

"Таким чином, Україна впевнено утримує статус нетто-експортера свинини з позитивним зовнішньоторговельним сальдо 3,46 мільйона доларів", - цитує прес-служба асоціації аналітика Олександру Бондарську.

Прес-служба повідомила, що в січні-квітні виручка від експорту живих свиней забійних кондицій становила 1,15 мільйона доларів, що в 3,6 рази більше порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

"Це дозволило компенсувати "мінусове" сальдо, яке виникло через імпорту чистопородних і гібридних тварин з Данії та Чехії, і залишитися "в плюсі". Тому операції з живими свинями принесли Україні 0,58 мільйона доларів", - додали в асоціації.

Як повідомляв УНІАН, згідно з інформацією Державної служби статистики, в Україні в 2016 році виробництво свіжої чи охолодженої свинини зросло на 3,9% порівняно з 2015 роком – до 256 тисяч тонн.

Поголів'я свиней до кінця 2016 року скоротилося на 3,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 7,43 мільйона голів.