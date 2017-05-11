Україна минулого року подвоїла експорт кісточкових плодів

Українські садівники в минулому році експортували 1,88 тисячі тонн абрикосів, вишні, черешні, слив та персиків, що в 2,1 рази перевищує показник 2015 року, тоді як виручка від експорту кісточкових плодів зросла на 59% і склала 870,6 тисячі доларів.

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Про це повідомила прес-служба Ради з питань експорту продовольства (UFEB) з посиланням на дані Державної служби статистики та Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням, основу експорту цієї групи товарів становили черешні, яких вітчизняні садівники в минулому році поставили на зовнішній ринок близько 1,5 тисячі тонн, що на 89% перевищує показник 2015 року. У грошовому вираженні експорт черешні в 2016 році виріс на 46% - до 750 тисяч доларів.

За даними прес-служби, основними покупцями українських кісточкових плодів є Білорусь (88% поставок в натуральному вираженні в 2016 році) і Молдова (11%).

У UFEB додали, що імпорт кісточкових плодів в Україну в минулому році зріс на 54% і склав 29,58 тисячі тонн. При цьому в грошовому вираженні імпорт збільшився всього на 4% - до 19,76 мільйона доларів.

Найбільшу частку в обсязі українського імпорту становили персики і нектарин. Так, Україна в 2016 році закупила 25,51 тисячі тонн цієї продукції, що на 47% більше, ніж у 2015 році. У грошовому вираженні імпорт персиків і нектарина скоротився на 1% - до 17,1 мільйона доларів.

Згідно з повідомленням, основними постачальниками кісточкових плодів в Україну в минулому році стали Греція (51%), Іспанія (22%), Молдова (10%), Туреччина (9%) і Польща (6%).

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становив 15,5 мільярда доларів (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно стали зернові культури, рослинна олія і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту стали країни Азії (45,9% експорту, 7 мільярдів доларів), Євросоюзу (27,5%, 4,2 мільярда доларів), Африки (15,7%, 2,4 мільярда доларів), СНД (7,7%, 1,2 мільярда доларів) і США (0,9%, 45 мільйонів доларів).