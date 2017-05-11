"ДНР" і "ЛНР" допомогли: росіяни зарахували Україну до найбільших покупців їхньої "молочки"

Обсяги експорту молочної продукції з Росії до України в 2016 році порівняно з 2015 роком зросли в натуральному вираженні на 54% — до 42,4 тис. тонн, випливає з даних дослідження агентства Infoline, яке є в розпорядженні RNS.

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Обсяги поставок молочної продукції з Росії до України в грошовому вираженні в 2016 році зросли на 51% — до $32,8 млн.

«Експорт в Україну вельми специфічний, оскільки це на 99% Луганська і Донецька області», — прокоментували зростання поставок до України в Infoline.

Україна в 2016 році посіла друге місце за обсягами імпорту російської молочної продукції в натуральному вираженні, обігнавши Білорусь, експорт молочної продукції до якої за підсумками минулого року скоротився на 18% у порівнянні з 2015 роком і становив 26,1 тис. тонн.

Обсяги поставок молочної продукції з Росії в Казахстан, який є найбільшим імпортером за даним напрямом, також скоротилися минулого року на 4% — до 67,5 тис. тонн.

Раніше газета «Ведомости» повідомила, що в 2016 році Україна залишилася найбільшим покупцем російського пива і вперше стала найбільшим покупцем російського м'яса. За даними джерел видання, російські продукти поставляються в самопроголошені «ЛНР» і «ДНР».