Мінсільгосп США дав прогнози щодо врожаю зерна в Україні та його експорту

Міністерство сільського господарства США (USDA) у своєму травневому звіті оприлюднило прогноз виробництва зернових в Україні в 2017-2018 маркетинговому році (МР, липень 2017 – червень 2018) на рівні 61,79 млн тонн.

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Згідно з документом, опублікованим на офіційному сайті відомства, експорт зерна з України в 2017-2018 МР може становити 38,31 млн тонн.

Зокрема, прогноз урожаю пшениці становить 25 млн тонн. За оцінками американського відомства, наступного маркетингового року вітчизняні сільгоспвиробники поставлять за кордон 14,5 млн тонн цієї культури.

Згідно з повідомленням, урожай фуражного зерна в Україні може становити 39,26 млн тонн. Зокрема, українські аграрії вироблять 28 млн тонн кукурудзи, а її експорт становитиме 20 млн тонн, а також 7,4 млн тонн ячменю (експорт – 3,6 млн тонн).

Загалом, за прогнозами Мінсільгоспу США, експорт фуражного зерна з України в 2017-2018 МР може становити 23,81 млн тонн.

У документі також зазначається, що поточного 2016-2017 МР урожай зернових в Україні становитиме 66,06 млн тонн. Виробництво фуражного зерна може становити 39,26 млн тонн, зокрема, кукурудзи – 28 млн тонн, ячменю – 9,9 млн тонн. Пшениці може бути вироблено 26,8 млн тонн.

Експорт зерна з України в 2016-2017 МР, за прогнозами американського Мінсільгоспу, становитиме 41,96 млн тонн. Зокрема, українські аграрії можуть поставити за кордон 24,66 млн тонн фуражного зерна (19 млн тонн кукурудзи і 5,5 млн тонн ячменю), а також 17,3 млн тонн пшениці.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, у 2016 році в Україні було зібрано 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності. Зокрема, у 2016 році аграрії зібрали 26 млн тонн пшениці, близько 28 млн тонн кукурудзи на зерно, 9,4 млн тонн ячменю, 391,5 тис. тонн жита, 499 тис. тонн вівса, 176,4 тис. тонн гречки, 745,6 тис. тонн гороху і 64,8 тис. тонн рису.

Згідно з інформацією українського аграрного відомства, за підсумками 2016-2017 маркетингового року (МР, липень 2016 – червень 2017) аграрії планують встановити новий рекорд із експорту зернових, поставивши на зовнішні ринки 41,6 млн тонн цих культур. Попередній рекорд було зафіксовано в 2015-2016 МР на рівні 39,4 млн тонн.