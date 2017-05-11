Україна збільшила експорт меду більш ніж у 2 рази

Українські підприємства за перші чотири місяці 2017 року експортували 21,9 тис. тонн меду, що в 2,3 раза перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

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«Експорт меду в січні-квітні 2017 року становив 21,9 тис. тонн, що в 2,3 раза (на 12,4 тис. тонн) перевищує обсяг експорту за відповідний період 2016 року», - йдеться в повідомленні.

За даними УКАБ, основними споживачами цієї продукції стали США, які купили меду на 12,6 млн дол. (34% у структурі експорту), Німеччина (8,5 млн дол. – 23%) і Польща (3,7 млн дол. – 10%).

«В умовах девальвації гривні та низької купівельної спроможності населення, цього року можливе подальше нарощування обсягів експорту українського меду», - додала прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, за даними УКАБ, Україна минулого року експортувала рекордний обсяг меду – 56,9 тис. тонн, що на 58,2% більше, ніж у 2015 році, та майже в 6 разів перевищує показник 2011 року. У грошовому вираженні експорт цієї продукції становив 97,3 млн дол., що на 15,8% більше, ніж роком раніше.

Станом на 11 січня Україна повністю вичерпала річну квоту на 2017 рік на безмитний експорт меду в країни ЄС, що становить 5,2 тис. тонн.

За даними Мінагропроду, загальний експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становив 15,5 млрд дол. (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно стали зернові культури, олія і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту стали країни Азії (45,9% експорту - 7 млрд дол.), Євросоюз (27,5% - 4,2 млрд дол.), Африка (15,7% - 2,4 млрд дол.), країни СНД (7,7% - 1,2 млрд дол.), США (0,9% - 45 млн дол.).