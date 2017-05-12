Україна - найбільший у світі експортер соняшникової олії - може побити власний рекорд

Міністерство сільського господарства США (USDA) у своєму травневому звіті оцінює експорт соняшникової олії з України в 2017-2018 маркетинговому році (вересень 2017 – серпень 2018 року) на рівні 5 млн тонн.

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Згідно з документом, опублікованим на сайті американського відомства, виробництво соняшникової олії може становити 5,63 млн тонн.

За прогнозами USDA, виробництво насіння соняшнику в наступному маркетинговому сезоні становитиме 13,5 млн тонн, а їх експорт – 250 тис. тонн, а соняшникового шроту – 5,37 млн тонн (експорт – 4,4 млн тонн).

Американське відомство прогнозує, що в поточному 2016-2017 МР українські підприємства експортують 5,1 млн тонн соняшникової олії, тоді як виробництво цього продукту в Україні становить 5,76 млн тонн.

Виробництво насіння соняшнику в поточному сезоні, за даними американського Мінсільгоспу, становитиме 13,75 млн тонн, а соняшникового шроту – 5,49 млн тонн. При цьому українські сільгоспвиробники можуть поставити за кордон 220 тис. насіння соняшнику і 4,8 млн тонн шроту.

Як повідомляв УНІАН, Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії.

За даними асоціації «Укроліяпром», в 2016 році Україна експортувала рекордний обсяг соняшникової олії – 4,8 млн тонн, що на 23% більше, ніж у 2015 році. У грошовому вираженні експорт цієї продукції становив 4,8 млрд дол. проти 4,2 млрд дол. роком раніше.

Згідно з даними Державної служби статистики, у 2016 році в Україні було вироблено 4,4 млн тонн нерафінованої соняшникової олії, що на 20,2% більше, ніж у 2015 році. Виробництво маргаринів та харчових жирів у 2016 році становило 184 тис. тонн, що на 13,6% менше, ніж у 2015 році.