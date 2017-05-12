В Україні скоротилося поголів'я великої рогатої худоби

Поголів'я великої рогатої худоби в Україні на 1 травня 2017 року склало 4,22 мільйона голів, що на 1% менше, ніж на аналогічну дату 2016 року, повідомила Державна служба статистики.

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Зокрема, поголів'я корів становило 2,13 мільйона голів, що на 2,6% менше, ніж на 1 травня минулого року.

Поголів'я свиней на звітну дату скоротилося на 7,3% – до 6,62 мільйона голів, поголів'я овець та кіз – на 0,3%, до 1,7 мільйона голів.

Разом з тим поголів'я птиці збільшилося на 3,2% - до 198,79 мільйона голів.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію c тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції на сході України.

Як повідомляв УНІАН, поголів'я великої рогатої худоби в Україні до кінця 2016 року становило 3,8 мільйона голів, що на 3,6% менше, ніж роком раніше. Поголів'я корів в 2015 році скоротилося на 4,5% – до 2,174 мільйона голів, свиней – на 3,7%, до 7,043 мільйонів голів, овець та кіз – на 4,9%, до 1,375 мільйона голів, а птиці – на 3,8%, до 198,9 мільйона голів.