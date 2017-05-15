Чума свиней: на Полтавщині та Черкащині зафіксовано нові спалахи

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Полтавській і Черкаській областях, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували зараження свиней на підприємстві "Каплинцовское" в селі Каплинці (Полтавська область), а також на агрофірмі "Шульц" в місті Городище (Черкаська область).

Діагнози АЧС підтверджені лабораторними дослідженнями. Держпродспоживслужба не уточнює кількість заражених тварин.

У вогнищах захворювань проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

З початку 2017 року в Україні зареєстровано 70 спалахів АЧС. Загалом з 2012 року і станом на 15 травня на території України ветеринари зареєстрували 218 спалахів АЧС в 23 областях.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа прогнозує в Україні понад 200 спалахів АЧС, тоді як минулого року був зареєстрований 91 випадок зараження.

Згідно з даними голови відомства, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу становлять близько 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.