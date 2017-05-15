Україна збільшила виручку від агроекспорту майже на 40%

Україна за перші три місяці поточного року експортувала сільськогосподарської продукції на 4,6 мільярда доларів, що на 38,3% перевищує показник за аналогічний період 2016 року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на заступника голови відомства Ольгу Трофімцеву.

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"За три місяці 2017 року експорт української аграрної продукції становив 4,6 мільярда доларів. Ми оцінюємо ці результати досить позитивно. Бачимо збільшення на 1,274 мільярда доларів, або на 38,3%, порівняно з відповідним періодом попереднього року", - цитує Трофімцеву прес-служба.

Згідно з повідомленням, загальний зовнішньоторговельний обіг сільськогосподарської продукції в січні-березні зріс на 27,4%, або на 1,238 мільярда доларів.