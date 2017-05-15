Одещина цього року може стати головним постачальником полуниці (відео)
21:05, 15 травня 2017Агро
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Одеський регіон сильні заморозки оминули.
Нині на базарах вже реалізують тепличну полуницю / Фото: УНІАН
Одеська область в поточному році може стати головним постачальником полуниці.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
В більшості регіонів ці рослини добряче побив мороз наприкінці квітня та початку травня. Холоди не пожаліли навіть Південь і Закарпаття – наші найполуничніші регіони. Одесу сильні заморозки оминули, та й місцеві фермери у різний спосіб рятували ягоду від замерзання.
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Нині на базарах вже реалізують тепличну полуницю, а за кілька днів почнуть продавати ґрунтову.
Одещина цього року може стати головним постачальником полуниці
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