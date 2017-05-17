В Україні скоротилося сільгоспвиробництво

Спад виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні-квітні поточного року склав 0,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, повідомила Державна служба статистики України.

Читайте такожМінсільгосп США дав прогнози щодо врожаю зерна в Україні та його експорту

Зокрема, сільськогосподарські підприємства за звітний період наростили виробництво на 0,1%, а населення – скоротило на 0,6%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться в постійних цінах 2010 року без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції на сході України.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році виробництво сільськогосподарської продукції в Україні зросло на 6,1% порівняно з 2015 роком. Сільськогосподарські підприємства в 2016 році виробили продукції на 9,8% більше, ніж роком раніше, а населення збільшило виробництво на 1,5%.