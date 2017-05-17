Житомирщина за 4 місяці отримала від продажу земель несільськогосподарського призначення 8,6 мільйона

У Житомирській області за 4 місяці цього року від продажу земель несільськогосподарського призначення до бюджетів усіх рівнів регіону надійшло 8,6 млн грн; ці кошти використають на розвиток територій та реалізацію соціальних програм.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні, 17 травня, повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, у Житомирській області у січні-квітні цього року продано 55 земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності на загальну суму 7,2 млн гривень.

З урахуванням розстрочення платежів за продані земельні ділянки у попередніх періодах, до бюджетів усіх рівнів області вже надійшло за вказаний період 8,6 млн грн. Ці кошти майже у повному обсязі (8,3 млн грн, або 97%) вже перераховані до бюджетів місцевих громад та можуть бути використані на розвиток територій і реалізацію соціальних програм.

Найбільше земельних ділянок було продано у Житомирі (14 наділів загальною площею 2 га), а також у Новоград-Волинському (площею 1,1 га), Овруцькому (0,4 га) та Черняхівському (0,9 га) районах області.

Фахівці землевпорядної служби Житомирщини продовжують здійснювати моніторинг надходження коштів до бюджетів усіх рівнів від продажу земель несільськогосподарського призначення.

За даними прес-служби Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, у 2016 році На Житомирщині продали 141 земельну ділянку несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності на загальну суму 16,7 млн грн.