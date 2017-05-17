Українські аграрії експортували більше 39 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії з початку 2016-2017 маркетингового року (МР, липень 2016 – червень 2017) експортували рекордні 39,14 мільйона тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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"Станом на 17 травня 2017 року в Україні зафіксовано новий рекорд - у поточному маркетинговому році експортовано 39,14 мільйона тонн зернових, що на 120 тисяч тонн більше, ніж за весь 2015/2016 МР", - сказано в повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що такого результату аграріям вдалося досягти завдяки збільшенню експорту ячменю, якого було поставлено на зовнішні ринки в обсязі 5,14 мільйона тонн, тоді як за весь минулий маркетинговий рік цей показник склав 4,4 мільйони тонн.

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 16,28 мільйона тонн, ячменю – 5,14 мільйона тонн, кукурудзи – 17,5 мільйона тонн, жита – 4 тисяч тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 306 тисяч тонн борошна.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016-2017 МР українські аграрії планують встановити рекорд з експорту зернових, поставивши на зовнішні ринки 41,6 мільйона тонн цих культур. Згідно з даними Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібрала 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.