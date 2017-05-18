Рада прийняла закон про держпідтримку сільгоспвиробників при страхуванні водних біоресурсів

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому закон, який дозволить сільськогосподарським виробникам отримувати державну підтримку при страхуванні водних біоресурсів.

Читайте такожООН надасть технічну допомогу українській рибній галузі

За прийняття відповідного законопроекту №4570 «Про внесення змін до закону України про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» проголосували 237 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

«Даний законопроект... дасть можливість сільськогосподарським виробникам рибної галузі використати можливості страхового захисту своїх майнових інтересів у разі настання страхових випадків і забезпечить підтримку стабільності фінансового становища виробників у разі загибелі, втрати, знищення або пошкодження їх застрахованого майна», - сказав голова парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Олександр Бакуменко, доповідаючи по даному документу.

При цьому він додав, що цей законопроект є технічним і не зачіпає нічиїх інтересів, а лише усуває правову колізію у трактуванні певних термінів і понять.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, що дозволяє сільськогосподарським виробникам отримувати державну підтримку при страхуванні водних біоресурсів. За ухвалення законопроекту проголосували 235 народних депутатів.

За даними Державного агентства рибного господарства, українські риболовецькі підприємства в 2016 році виловили в українських водоймах 79,5 тис. тонн водних біоресурсів, що на 14% більше, ніж у 2015 році, і є рекордним показником вилову риби за останні 20 років.