Рада відхилила дорожню карту земельної реформи в Україні

Верховна Рада відхилила проект постанови про формування покрокової дорожньої карти проведення земельної реформи в Україні, ініційований парламентським комітетом з питань аграрної політики та земельних відносин.

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За ухвалення відповідного документа № 6241 "Про рекомендації парламентських слухань на тему: "Регулювання обороту земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі" проголосували 17 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів. "Рішення не прийнято, постанову відхилено", - резюмував голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Як наголошується в пояснювальній записці до проекту постанови, даним документом пропонувалося доручити ряду відомств розробити проект концепції національної моделі обороту земель сільгосппризначення. Зокрема, функції з розробки концепції покладалися на Міністерство аграрної політики та продовольства, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Державне агентство з питань геодезії, картографії та кадастру при участі низки асоціацій та громадських організацій.

Згідно пояснювальній записці, основною задачею цих відомств було визначити, які саме ділянки можуть бути виставлені на продаж після відкриття земельного ринку (їх форма власності та розмір), правовий статус майбутніх покупців земель (юридичні чи фізичні особи), їх громадянство. Також вони повинні були сформувати список заборон і обмежень на придбання ділянок.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 2001 року діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.

У меморандумі з Міжнародним валютним фондом зазначено, що Україна планує до кінця травня 2017 року прийняти закон, що регламентує обіг земель сільгосппризначення, і з 2018 року (після закінчення дії мораторію) на продаж сільгоспземель.

Експерти і суспільство розділилися в думках щодо скасування заборони на продаж сільгоспземель. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі іноземними компаніями.

У Мінагрополітики прогнозують, що економічний ефект від відкриття ринку землі в Україні буде помітно не раніше, ніж за 5-7 років.