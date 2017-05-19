В Україні хочуть заборонити продаж "домашнього" молока (відео)
13:31, 19 травня 2017Агро
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У Мінагрополітики наголошують, що більшість споживачів скаржаться саме на молоко другого сорту.
В Україні мають намір відмовитися від молока другого сорту / фото УНІАН
В Україні хочуть заборонити молоко другого сорту. Як повідомляють у сюжеті "Сніданку з 1+1", Мінагрополітики шукає способи відмовитися від продукту, який виробляють приватні домогосподарства.
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За словами чиновників, на ринку близько 25% такого молока, і саме на нього в більшості випадків скаржаться споживачі.
Також у міністерстві зазначили, що майже в усіх країнах світу вже давно відмовилися від молока другого сорту — й Україна також повинна це зробити.
Щоправда, спершу чиновники планують обов'язково обговорити таке рішення із фермерами та експертами.
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