В Україні хочуть заборонити продаж "домашнього" молока (відео)

13:31, 19 травня 2017
Агро
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У Мінагрополітики наголошують, що більшість споживачів скаржаться саме на молоко другого сорту. 

В Україні мають намір відмовитися від молока другого сорту / фото УНІАН

В Україні хочуть заборонити молоко другого сорту. Як повідомляють у сюжеті "Сніданку з 1+1", Мінагрополітики шукає способи відмовитися від продукту, який виробляють приватні домогосподарства. 

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За словами чиновників, на ринку близько 25% такого молока, і саме на нього в більшості випадків скаржаться споживачі.

Також у міністерстві зазначили, що майже в усіх країнах світу вже давно відмовилися від молока другого сорту — й Україна також повинна це зробити.

Щоправда, спершу чиновники планують обов'язково обговорити таке рішення із фермерами та експертами.

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Теги: #молоко в Україні#молоко другого сорту