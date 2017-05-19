В Україні хочуть заборонити продаж "домашнього" молока (відео)

В Україні хочуть заборонити молоко другого сорту. Як повідомляють у сюжеті "Сніданку з 1+1", Мінагрополітики шукає способи відмовитися від продукту, який виробляють приватні домогосподарства.

Читайте такожМлинці за рік подорожчали на 20-25%

За словами чиновників, на ринку близько 25% такого молока, і саме на нього в більшості випадків скаржаться споживачі.

Також у міністерстві зазначили, що майже в усіх країнах світу вже давно відмовилися від молока другого сорту — й Україна також повинна це зробити.

Щоправда, спершу чиновники планують обов'язково обговорити таке рішення із фермерами та експертами.