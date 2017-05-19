Україна відновила мита на російські азотні добрива

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про поновлення антидемпінгового мита на імпорт в Україну деяких азотних добрив російського виробництва у рамках захисту власного виробника і зниження залежності українських аграріїв від поставок хімпродукції.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) прийняла рішення про відновлення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив (карбаміду і КАСа) походженням з Російської Федерації. Відтепер, мито у розмірі 31,84% буде застосовуватися до всіх виробників карбаміду і КАСа... походженням з Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби відомства, це рішення набуде чинності на наступний день після публікації в "Урядовому кур'єрі".