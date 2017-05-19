Росія знову обмежила поставки молочної продукції з Білорусі

Россільгоспнагляд опублікував заяву про обмеження на поставки молочної продукції з низки білоруських підприємств. Обмеження, як пояснили у відомстві, торкнуться, зокрема, поставок до Росії сухого молока, сиру, масла та сухої молочної сироватки.

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Поставки, згідно з даними прес-служби відомства, тимчасово заборонені з ВАТ «Кобринський маслодельно-сироробний завод», ВАТ «Молодечненський молочної комбінат», ВАТ «Молочна компанія «Новогрудські дари», ВАТ «Пружанський молочний комбінат» і ВАТ «Слуцький сироробний комбінат», а також з Любанських філії підприємства, повідомляє РБК.

Подібне рішення, за інформацією представників Россільгоспнагляду, було пов'язано з тим, що «останнім часом набули систематичного характеру» випадки «надходження з Білорусі тваринницької продукції з порушенням ветеринарно-санітарних вимог і норм Євразійського економічного союзу і Російської Федерації».

Раніше, 15 травня, Россільгоспнагляд посилив лабораторний контроль дев'яти підприємств із Білорусі. Також обмеження на постачання продукції були введені з підприємств ПУП «Молочний полюс» і ТОВ «Камчатська риба».