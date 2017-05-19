Аграрії Житомирщини посіяли 90% ярих зернових

Аграрії Житомирської області, станом на 17 травня, засіяли 207,5 тис. га ярими зерновими та зернобобовими культурами (90% від плану), в тому числі ранніми – 69,8 тис. га (100%).

Про це повідомляє управління агропромислового розвитку Житомирської ОДА.

За інформацією управління, кукурудзу на зерно посіяли на площі 133,4 тис. га (95%), гречку – на 4,3 тис. га (42%).

Із технічних культур: соняшник висіяно на 68,1 тис. га (90%); сою – на 110,4 тис. га (79 %); льон-довгунець – на 0,28 тис. га (88%); льон-кудряш – на 2,6 тис. га (75%).

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Як повідомляв УНІАН, цього року для проведення весняно-польових робіт аграрії Житомирської області мають намір залучити кредити на суму 106 млн грн.

В цілому, згідно з розрахунками управління АПК, потреба в коштах для проведення комплексу весняно-польових робіт в Житомирській області становить 2,573 млрд грн.