Україна введе мита на російський шоколад - ЗМІ

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про застосування антидемпінгового мита проти шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао походженням із Російської Федерації.

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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерело, близьке до комісії.

Відповідне рішення в найближчі дні буде опубліковано в "Урядовому кур'єрі" і набере чинності.

Ставка антидемпінгового мита становитиме 31,33% і діятиме протягом 5 років.

Також Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі відмовилася продовжувати спеціальні заходи щодо імпорту до України посуду і приборів столових або кухонних із фарфору незалежно від країни походження та експорту. Відповідне рішення незабаром буде оприлюднено в "Урядовому кур'єрі".

Нагадаємо, 18 травня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про відновлення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту до України деяких азотних добрив походженням з Росії.