Україна ввела антидемпінгове мито на російський шоколад

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про застосування на 5 років антидемпінгового мита щодо шоколадних виробів з Росії.

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Про це повідомляється на сайті газети "Урядовий кур'єр".

Ставка антидемпінгового мита складе 31,33%. Рішення комісії набуде чинності через 30 днів після опублікування цього повідомлення.

Комісія зробила позитивний висновок щодо наявності в період розслідування (2015 рік) демпінгового імпорту в Україну деяких видів шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао походженням з РФ та обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу.

Комісія також виявила істотну шкоду, заподіяну національному товаровиробнику, що підтверджується погіршенням соціально-економічних показників національного товаровиробника протягом періоду дослідження (2013—2015 роки), зокрема скоротилися обсяги виробництва (на 7,63 %), зменшилися обсяги продажу на внутрішньому ринку України (на 20,85 %), відбулося значне погіршення фінансових результатів від продажу товару на внутрішньому ринку України (на 63,36 %), зменшилася рентабельність реалізації продукції на внутрішньому ринку (на 26,42 %), скоротилося використання виробничих потужностей (на 6,07 %), зросли залишки на складах (на 23,77 %), відбулося скорочення кількості працюючих, задіяних у виробництві товару (на 11,06 %), тощо.