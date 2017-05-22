Сільгосппродукція з початку року подорожчала на 11%

Середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України в січні-квітні 2017 року зросли на 11% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, повідомила Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, продукція рослинництва за звітний період подорожчала на 8,5%, а тваринництва – на 23,4%.

У квітні порівняно з березнем сільгосппродукція зросла в ціні на 2,3%. Зокрема, рослинницька продукція подорожчала на 2,6%, а тваринницька – на 0,3%.

Порівняно з квітнем 2016 року середні ціни в квітні-2017 зросли на 11,2%. Зокрема, вартість продукції рослинництва зросла на 9%, а тваринництва – на 24,1%.

Як повідомляв УНІАН, середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України у 2016 році зросли на 9% порівняно з 2015 роком. Продукція рослинництва минулого року подорожчала на 16,3%, а тваринництва – на 1,7%.