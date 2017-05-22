Кондитери Росії підрахували втрати від українських мит

Кондитери з Росії можуть недоотримати $15-17 млн через введене Україною антидемпінгове мито в розмірі 31,33% на російський шоколад та інші продукти, що містять какао. Про це йдеться в повідомленні Центру досліджень кондитерського ринку, повідомляє ТАСС.

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За даними експертів, у 2016 році до України було експортовано 7,5 тисяч тонн шоколадних кондитерських виробів на суму $22,9 млн. Україна є шостим за величиною покупцем цього виду солодощів, на неї припадає майже 5% російського експорту шоколадних виробів.

Як йдеться у повідомленні, у масштабах усього експорту кондитерських виробів, вироблених в Росії, частка, яка припадає на поставки саме шоколадних кондитерських виробів до України становить 2,6% у вартісному вираженні і 1,8% в натуральному.

Як повідомляв УНІАН, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про застосування терміном на 5 років антидемпінгового мита щодо шоколадних виробів з Росії. Ставка антидемпінгового мита становитиме 31,33%.