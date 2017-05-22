Україна отримала дозвіл на експорт яловичини до Китаю

Україна і Китай погодили протокол ветеринарних вимог на експорт вітчизняної замороженої яловичини до КНР, внаслідок чого українські сільгоспвиробники одержали дозвіл на поставку цієї продукції на ринок Китаю.

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Про це повідомила прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

«Доступ української яловичини на китайський ринок офіційно відкрито. Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів і Генеральна адміністрація з нагляду за якістю, інспекції та карантину КНР (AQSIQ) підписали Протокол інспекційних, карантинних і ветеринарно-санітарних вимог щодо експорту замороженої яловичини з України до КНР», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Держпродспоживслужба, на початку червня глава відомства Володимир Лапа має намір в ході робочого візиту до КНР продовжити діалог з китайською стороною і обговорити низку питань.

«Ми перебуваємо в постійній комунікації та спільній роботі. І підписання протоколу - це результат копіткої і напруженої роботи на всіх рівнях», - наводяться в повідомленні слова Лапи.

Згідно з повідомленням, наразі Держпродспоживслужба і представники AQSIQ займаються погодженням фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту цілої низки української аграрної продукції на ринок Китаю. Зокрема, йдеться про поставки соняшникового шроту, бурякового жому, молочних продуктів, м'яса птиці, яєць, меду та інших продуктів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів повідомила, що Китай зацікавлений в імпорті української яловичини і має намір перевірити українську систему державного контролю в частині безпеки виробництва цієї продукції.

За даними асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», українські підприємства в 2016 році експортували до Китаю сільськогосподарської продукції на 1,02 млрд дол., що в 12 разів перевищує показник 2012 року (85,7 млн дол.). При цьому порівняно з 2015 роком експорт української сільгосппродукції до Китаю скоротився на 17,3%.