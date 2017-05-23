Травневі заморозки не пошкодили посіви озимих – експерти

Різке погіршення погодних умов і нічні заморозки в травні в центральних і частково західних областях не пошкодили посівів озимих, повідомила прес-служба консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт».

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«Агрометеорологічні умови другої декади травня, незважаючи на тимчасові заморозки (10-11 травня), складалися в цілому задовільно для росту і розвитку сільськогосподарських культур», - йдеться в повідомленні.

Так, за даними аналітиків, всі посіви озимої пшениці перебувають у гарному стані або коливаються від задовільного до слабкого, залежно від строків посіву.

Сходи озимого ячменю, згідно з повідомленням, перебувають у доброму та задовільному стані. Загиблих посівів налічується 1,6 тис. га, або 2,2%.

Стан посівів ярого ячменю також переважно добрий та задовільний.

Як повідомляв УНІАН, у період з 9 по 11 травня у центральних, північних і частково західних областях України температура опускалася нижче нуля і навіть досягала 8 градусів морозу (на грунті). Через це процес цвітіння плодових дерев і ягід відбувався в ускладнених умовах.

За даними асоціації «Укрсадпром», у зв'язку з несприятливими умовами українські садівники втратять близько 50-60% майбутнього врожаю ягід, плодів і горіхів.

Як повідомила керівник відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко, найсерйознішої шкоди зазнали аграрії Київської, Черкаської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської та Житомирської областей. Також непроста ситуація спостерігається у Волинській, Рівненській та Львівській областях. За її даними, у зазначених областях морози пошкодили також до 10% посівів пшениці та ячменю.

Українські аграрії на 19 травня засіяли ярими зерновими і зернобобовими 6,8 млн га, або близько 94% від прогнозованої площі посіву.