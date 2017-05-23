Українські аграрії вже отримали понад 320 мільйонів гривень дотацій

Державне казначейство України виплатило аграріям 241,8 млн грн дотацій за березень у рамках програми прямої державної підтримки вітчизняної сфери сільського господарства, на реалізацію якої в 2017 році передбачено 4 млрд грн.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на главу відомства Тараса Кутового.

«Сума дотацій за березень зросла більш ніж утричі. Сьогодні наші аграрії вже отримали майже 322 млн грн. Це підтверджує, що програма працює, кошти надходять в автоматичному режимі відповідно до сплачених податків. Закликаю виробників, які ще не зареєструвалися, подавати документи і скористатися державною підтримкою», - наводяться в повідомленні слова міністра.

Прес-служба додала, що одержувачами дотацій у березні стали 662 сільгоспвиробники. Всього з початку року аграрії отримали близько 322 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня Державне казначейство України виплатило аграріям 79,8 млн грн дотацій за лютий.

На початку лютого Кабмін затвердив порядок щомісячного пропорційного розподілу 4 млрд грн дотацій на підтримку аграрного сектору в 2017 році, покликаний компенсувати збитки сільгоспвиробників від скасування спецрежиму оподаткування ПДВ. Кошти надаватимуться сільгоспвиробникам, які займаються насамперед, тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну і цукрових буряків. При цьому на підтримку птахівництва буде направлено не більш як 50% від загальної суми.

Всього в поточному році на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,4 млрд грн, що в 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% від валового виробництва сільгосппродукції. Норма про виділення 1% від аграрного ВВП закріплена у Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки. За прогнозами Кутового, наступного року сума держпідтримки становитиме більш як 6 млрд грн.