Міністр агрополітики Кутовий подав у відставку

Міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий подав у відставку. Про це в середу ввечері він повідомив у себе на сторінці в Фейсбуці.

"Вибір міністра про відставку - абсолютно природний процес для будь-якої європейської країни і традиційної світовою практикою", - пише Кутовий.

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За словами міністра, з посади він йде з вдячністю депутатам коаліції і фракції БПП, президенту, прем'єру, групі "Удар" і особисто Віталію Кличку.

Чиновник зазначив, що зараз завершується 5 рік його роботи в політиці і в подальшому він планує займатися залученням інвестицій в економіку України. Нагадаємо, в 2007 році Кутовий був визнаний кращим фінансовим директором України, а в 2008 році увійшов в десятку кращих фінансистів України.

За повідомленням прес-служби відомства, за час роботи Кутового на посаді аграрного міністра, Кабмін закріпив в бюджеті норму про аграрну дотації в розмірі 1% від ВВП виробленої сільськогосподарської продукції, що вже в травні місяці дало можливість виплатити дотації фермерам в розмірі майже 322 мільйона гривень. Загальна сума на цей рік становить 5,5 мільярда гривень.

Командою міністерства був також розроблений законопроект про демонополізацію спиртової галузі. Їм регламентується норма роздержавлення держпідприємств спиртової галузі та вводиться поетапна лібералізація ринку спирту в Україні. Документ був прийнятий Кабінетом міністрів, зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді.

Також в Міністерстві відзначають, що були розширені квоти на аграрні товари для експорту в ЄС. Підписано протокол інспекційних, карантинних і ветеринарно-санітарних вимог до експорту замороженої яловичини з України в Китай, що дозволить експортувати яловичину вітчизняного виробництва в КНР.

Зовнішньоторговельний оборот агропродукції досяг 19,6 мільярда доларів, що становить 26,1% всього зовнішньоторговельного обороту України. Були законодавчо затверджені заходи для підтримки органічного виробництва та нішевих культур. Також рівень врожаю та експорту вперше за історію незалежності досяг рекорду - було зібрано 66 мільйонів тонн зернових і експортовано 40,2 мільйона тонн зернових.

У своєму повідомленні Кутовий звернувся до Парламенту з проханням поставитися до заяви з розумінням і проголосувати його відставку.