Відновлення історичної справедливості: експерт про зняття мораторію на продаж сільгоспземель

Можливість вільно розпоряджатися своєю землею дозволить розблокувати притиснені права майже 7 млн людей і відновити історичну справедливість. Про це в ході круглого столу «ринок землі вплине на темпи розвитку українського АПК?», організованого Українським освітнім центром реформ заявив член групи стратегічних радників по підтримці реформ в Україні Олександр Шкурла.

«Раніше [в період колективізації] людей примушували віддавати свої землі. Настав час історичної справедливості - повернути землю людям повністю, а не наполовину. Головна мета - зрушити з мертвої точки», - підкреслив він.

На думку Дмитра Боярчука, виконавчого директора аналітичної компанії CASE Україна, поява ринку землі та можливості вільно розпоряджатися своїм паєм дасть землевласникам вагомі аргументи для формування більш вигідних умов з боку орендарів, а також додасть динаміку розвитку АПК. У той же час чергова відстрочка земельної реформи буде означати, що Україна ще багато років буде залишатися країною з великими можливостями», але так і не реалізує їх», - заявив експерт.

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Нагадаємо, що уряд позиціонує земельну реформу в числі найбільш пріоритетних в Україні. Зараз під дією мораторію знаходиться близько 27 млн га сільгоспземель, які належать майже 7 млн громадян, переважно похилого віку. Згідно із заявами уряду, право на купівлю землі будуть мати виключно фізичні особи-громадяни України. Іноземці та великий капітал будуть усунені з цього ринку. Також передбачено введення кількісних обмежень – один покупець зможе сконцентрувати не більше 200 га.