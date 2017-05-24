Ердоган відповів Путіну на заборону помідорів: Туреччина ввела нові обмеження для російської пшениці

Туреччина ввела нові обмеження на імпорт російської пшениці: тепер на Росію повинно припадати 20-25% від усіх виданих ліцензій на імпорт, пише газета "Ведомости".

Читайте такожЗнову друзі: Росія і Туреччина підписали заяву про взаємне зняття торгових обмежень

Топ-менеджери двох російських експортерів, що спеціалізуються на поставках до Туреччини, підтвердили виданню цю інформацію. Представник Мінсільгоспу повідомив, що офіційної інформації на цю тему від турецької сторони не надходило.

Як повідомляє газета, мова йде про ліцензії на постачання пшениці в режимі внутрішньої переробки: така ліцензія дозволяє поставляти зерно в країну без мита для переробки та подальшого експорту, пояснює один із трейдерів. Цей режим діє в Туреччині для всіх країн – для захисту внутрішнього ринку. Туреччина з 15 березня перестала видавати ліцензії на постачання російської сільгосппродукції в такому режимі, нагадує видання.

Поставки зупинилися – розмір мита для пшениці становить 130%. Це стало реакцією на півторарічну заборону на постачання помідорів та інших овочів, який Росія ввела після того, як турецькі ВПС збили російський винищувач. Помідори – найвагоміша категорія серед заборонених продуктів.

3 травня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і президент Росії Володимир Путін зустрілися і вирішили зняти всі заборони. Однак заборону на помідори Росія залишила.

Ембарго на помідори може тривати мінімум 3-5 років, попередив тоді профільний віце-прем'єр Аркадій Дворкович. Причина в тому, що треба завершити тепличні проекти російських інвесторів, забезпечити помідорами російський ринок. Дворкович, правда, не виключив, що Туреччина зможе поставляти помідори в міжсезоння.

По суті, зараз Туреччина вирішила квотувати поставки російської пшениці, зазначив виданню директор "Совекону" Андрій Сизов, ймовірно, це пов'язано з тим, що РФ поки не зняла заборону на помідори.