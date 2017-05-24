Гройсман прокоментував відставку голови Мінагропроду

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман шкодує про рішення міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового піти у відставку і готовий почати консультації з депутатами Верховної Ради щодо призначення нового глави Мінагропроду.

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Про це він повідомив під час засідання уряду в середу.

"Вчора міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий ухвалив рішення піти у відставку... Мені дуже шкода, що він ухвалив таке рішення, але я його поважаю", - сказав прем'єр.

Він додав, що після проведення консультацій з коаліцією буде сформовано список можливих кандидатур на посаду голови Мінагропроду. При цьому призначення нового міністра, за словами Гройсмана, має відбутися найближчим часом, оскільки аграрний сектор є дуже важливим для української економіки.

«Нам необхідно почати консультації з коаліцією щодо прийняття парламентом необхідних рішень і про відставку міністра за його бажанням, і про можливі кандидатури, які буде винесено на розгляд парламенту та проголосовано», - сказав він.

Гройсман додав, що уряд має намір продовжувати реалізацію розпочатих програм з підтримки української галузі сільського господарства.

«Нині нам дуже важливо продовжити серйозну підтримку галузі АПК, забезпечити її зростання та реалізацію всіх розпочатих програм – це 1% від валового виробництва сільгосппродукції на підтримку аграрного сектору, а також програма підтримки сільськогосподарського машинобудування», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики і продовольства Кутовий написав заяву про відставку, закликавши депутатів Верховної Ради проголосувати за неї.

Він не повідомив про причини відходу, але зазначив, що планує найближчим часом зайнятися залученням інвестицій в економіку країни.

Кутового було призначено міністром аграрної політики та продовольства 14 квітня 2016 року. До входження в Кабінет міністрів з 2014 року очолював парламентський комітет з питань аграрної політики та земельних відносин, він пройшов у Верховну Раду від партії «Удар» у 2012 році.