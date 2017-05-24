На Житомирщині від весняних заморозків найбільше постраждало озиме жито та плодові дерева

У Житомирській області цьогорічні весняні заморозки найбільше вплинули на озиме жито та плодово-ягідні культури. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА з посиланням на начальника управління агропромислового розвитку ОДА Руслана Кирилюка.

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За його словами, всередині квітня на Житомирщині були заморозки. Кирилюк зазначив, що холодна погода з тривалими та інтенсивними заморозками була малосприятливою для росту і розвитку усіх сільськогосподарських культур.

«На незначних площах відмічається пожовтіння посівів озимого жита, пшениці та ярого ячменю. Присутність заморозків найбільше вплинуло саме на рослини озимого жита», – розповів Кирилюк.

За його словами, рослини озимої пшениці, тритикале та ячменю майже не відчули негативного впливу зниження температури. «На посіви ранніх ярих зернових і зернобобових культур холодна погода із заморозками квітня місяця істотного негативного впливу не мала», - каже Кирилюк.

«Найнебезпечнішими були заморозки для плодових дерев. Зниження температури до 1-5° морозу у повітрі є дуже небезпечним для них. Крім того, холодна вітряна погода негативно впливала на їх запилення. Серед плодоягідних культур найбільшого пошкодження зазнали кісточкові багаторічні насадження, зокрема очікується 30-80% недобору врожаю абрикос, сливи – 15-50%, вишні – 15-40%, черешні – 10-41%; серед зерняткових – яблуні 2-30%, груші 6-30%; горіхоплідних 30-80%; серед ягідних – смородини, малини, лохини 5-10 %», – зазначив Кирилюк.

Крім того, аграрії області відмічають місцями пошкодження сходів кукурудзи на зерно, сої, пожовтіння верхівок ячменю, жита та пшениці, очікуваний недобір урожаю даних культур буде складати 5-10% до запланованого, очікується на незначних площах від 2-х до 10% в окремих господарствах пересів кукурудзи на зерно та сої.

В області продовжується комплекс весняно-польових робіт. За оперативними даними управління агропромислового розвитку ОДА, станом на 23 травня, в області посів ярих зернових і зернобобових культур проведено на 225,8 тис. га. (98% до прогнозу), в т.ч. ранні зернові та зернобобові посіяні на площі 70 тис. га (100%).

Посів ярої пшениці у всіх категоріях господарств проведено на площі 13,3 тис. га (108%), насіння ячменю висіяно на 23,9 тис. га. (100 %), вівса на 26,0 тис. га. (88%) та гороху - на 6,8 тис. га (162%). Кукурудза на зерно посіяна на 139,4 тис. га. (100%), гречка - на 8,9 тис. га (87%) і просо – на 0,6 тис. га (16%).

Серед технічних культур цукрові буряки в цілому по області посіяні на 10,5 тис. га, що становить 107% до необхідного, соняшник – на 74,9 тис. га. (99%), насіння сої висіяно на 132,9 тис. га. (95%).

Насіння льону-довгунця посіяно на площі 280 га, льон-кудряш в цілому по області висіяно на 2,7 тис. га.

У всіх категоріях господарств картопля посаджена на 67 тис. га. (100% до прогнозу), в т. ч. сільськогосподарськими підприємствами - на 3 тис. га.(100%).