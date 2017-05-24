Відповідь на заборону турецьких помідорів: Анкара обмежила імпорт соняшникової олії з Росії

Туреччина ввела обмеження на імпорт соняшникової олії з Росії, обмеживши видачу ліцензій. Про це повідомив RNS виконавчий директор Масложирового союзу Росії Михайло Мальцев.

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«Офіційно ніяких заяв про обмеження імпорту немає, є розмови про те що, імпортні ліцензії видаються не в повному обсязі», — сказав Мальцев.

За його словами, зараз Туреччина підтверджує лише 15-30% ліцензій на постачання соняшникової олії з Росії. «Частка ліцензій, що підтверджуються, з боку Туреччини становить 15-30%», — сказав він.

Мальцев підкреслив, що поки це тільки розмови, і щоб робити подальші висновки, необхідно дочекатися офіційних заяв Туреччини.

«Треба дочекатися, поки стане відомий весь пакет, який підписав Аркадій Дворкович в Туреччині. Нам до кінця невідомо, що увійшло до підписаного пакету», - додав він.

Раніше «Ведомости» повідомили, що Туреччина ввела нові обмеження на поставки російської пшениці. За інформацією видання, тепер Росія може отримувати тільки 20-25% всіх виданих ліцензій на імпорт, що загрожує зниженням експорту пшениці в новому сезоні.

По суті, зараз Туреччина вирішила квотувати поставки російської пшениці, зазначив виданню директор "Совекона" Андрій Сизов, ймовірно, це пов'язано з тим, що РФ поки не зняла заборону на помідори.

Туреччина скасувала безмитне ввезення для російської сільгосппродукції з 15 березня 2017 року. Введене мито на ввезення російської пшениці і кукурудзи становило 130%, рису — 45%, соняшникової олії — 36%, шроту — 13,5%, бобових — 9,7%. Введення таких мит стало рівносильне забороні.

Домовленість про зняття взаємних обмежень у торгівлі між Росією і Туреччиною була досягнута 3 травня за підсумками зустрічі президентів двох країн. Цього тижня Росія і Туреччина підписали спільну заяву про взаємне зняття обмежень у торгівлі. Винятком стала заборона на ввезення до Росії турецьких томатів, яка поки залишається в силі.