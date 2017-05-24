Україна збільшила виробництво соняшникової олії на 31%

Виробництво нерафінованої соняшникової олії в Україні в січні-квітні 2017 року склало 1,9 мільйона тонн, що на 31% більше, ніж у січні-квітні 2016 року, повідомила Державна служба статистики України.

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Згідно з повідомленням, у квітні було вироблено 455 тисяч тонн соняшникової олії, що на 12% менше, ніж у попередньому місяці, і на 18% більше квітня минулого року.

У Держстаті повідомили, що виробництво маргаринів та харчових жирів у січні-квітні поточного року збільшилося на 31,2% порівняно з аналогічним періодом 2016 року – до 74,3 тисячі тонн. У квітні порівняно з березнем виробництво маргаринів та жирів скоротилося на 1,5%, а порівняно з квітнем 2016 року – зросла на 44,9%, до 19,6 тисячі тонн.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році в Україні було вироблено 4,4 мільйона тонн нерафінованої соняшникової олії, що на 20,2% більше, ніж у 2015 році. Виробництво маргаринів та харчових жирів у 2016 році становить 184 тисяч тонн, що на 13,6% менше, ніж у 2015 році.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії. За даними асоціації "Укроліяпром", в 2016 році Україна експортувала рекордний обсяг соняшникової олії - 4,8 мільйона тонн, що на 23% більше, ніж у 2015 році. У грошовому вираженні експорт цієї продукції становить 4,8 мільярда доларів проти 4,2 мільярда доларів роком раніше.