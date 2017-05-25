В Україні скорочується виробництво хліба

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні в січні-квітні 2017 року склало 341 тисяча тонн, що на 8,8% менше, ніж за аналогічний період 2016 року, повідомляє Державна служба статистики України.

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Згідно з повідомленням, у квітні цього року було вироблено 85,5 тисячі тонн збіжжя, що на 10% менше, ніж у квітні минулого року, і на 4,3% менше, ніж у березні 2017 року.

Обсяг виробництва борошна за вказаний період становив 624 тисяч тонн, що на 2,4% менше показника за січень-квітень минулого року. При цьому в квітні поточного року обсяг виробництва даної продукції склав 148 тисяч тонн, що на 11,3% менше квітневого показника минулого року, і на 12,1% менше, ніж було вироблено в березні цього року.

Держстат зазначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні в 2016 році склало 1,12 мільйона тонн, що на 7,1% менше показника за 2015 рік. При цьому обсяг виробництва борошна в 2016 році скоротився на 4,8% - до 1,94 мільйона тонн.