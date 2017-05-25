Відкритий ринок землі дасть стимул для інвестування в аграрні проекти - експерт

Відкритий ринок землі надасть стимул для інвестування в аграрні проекти з довгим терміном окупності та вирощування більш складних, але високомаржинальних сільгоспкультур. Про це заявив експерт Центру економічної стратегії Дмитро Яблоновський під час круглого столу на тему: "Чи здатен земельний ринок посприяти істотному збільшенню кількості та економічному зміцненню фермерських господарств?".

"Навіть, якщо сьогодні фермер має землю в довгостроковій оренді, він не має стимулу вирощувати складні культури, саджати сад, тощо. Коли ж він буде володіти цією землею - стимул очевидно з’явиться", - зазначив експерт.

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На його думку, формування повноцінної власності на землю дозволить залучати банківське кредитування від заставу цього активу та спрямовувати кошти на розвиток інвестпроектів, зокрема в потужності з переробки сільгосппродукції. "А переробка – це і є та додана вартість, яка дозволить перейти від сировинного експорту до експорту з більшою доданою вартістю", - сказав він.

Він також вказує на те, що ринкова кон’юнктура – як зовнішня так і внутрішня - є сприятливою для реалізації українського АПК.

"Останнім часом ми спостерігаємо впевнене відновлення економічного зростання, а це означає, що відновлюється і внутрішній попит,- підкреслює Яблоновський. - Щодо зовнішнього попиту. Якщо раніше ключовим геополітичним ресурсом були нафта та газ, які через появу джерел відновлюваної енергії зменшують свою цінність, то наступним ключовим геополітичним ресурсом буде продовольство. Це дуже гарна можливість для України в довгостроковій перспективі – і дуже не хотілося б її згаяти".

Всього в Україні на кінець 2016 року кількість діючих фермерських господарств становила 33682 одиниці, площа сільськогосподарських угідь у їхньому користуванні — 4437,9 тис. га або 22,3% від загального землекористування сільськогосподарськими підприємствами. В середньому на одне фермерське господарство припадає 131,7 га сільськогосподарських угідь.