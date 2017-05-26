Земельна реформа, розроблена Кабміном, дозволить малим та середнім фермерам купити землю на вигідних умовах - економіст

12:59, 26 травня 2017
Агро
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Експерт зауважив, що формування повноцінної власності на землю дозволить зупинити негативні тенденції в АПК, зокрема деградацію ґрунтів через виснажливе землекористування. 

В Україні 50% земель сільськогосподарського призначення здаються в оренду / фото УНИАН

Модель земельної реформи, яка розроблена Кабінетом міністрів, дозволить малим та середнім фермерам брати участь в торгах на земельні ділянки на пільгових умовах та уникнути конкуренції із крупним бізнесом.

Про це в ефірі радіо "Ера" заявив економіст незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування IMF-Group Григорій Кукуруза.

"Юридичні особи та іноземці будуть недопущені до ринку землі. Відповідно, малі та середні фермери зможуть викупити земельні фонди на більш лояльних умовах", - сказав він.

Також Кукурудза зауважив, що формування повноцінної власності на землю дозволить зупинити негативні тенденції в АПК, зокрема деградацію ґрунтів через виснажливе землекористування. 

Станом на сьогодні в Україні 50% земель сільськогосподарського призначення здаються в оренду, більша половина із них - це короткострокова оренда до трьох років.

За словами експерта,  це не створює  стимулу зберігати ґрунт у хорошому стані або інвестувати в нього. Натомість отримання землі у власність спонукатиме до більш дбайливого ставлення до неї, тож від зняття мораторію виграють не тільки фермери, а й АПК України в цілому.

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Теги: #земельна реформа#продаж землі