Травневі заморозки скоротили урожай ягід та фруктів на 30% - Мінагропрод

Міністерство аграрної політики і продовольства підвело підсумки весняних заморозків в Україні і скоротило прогноз урожаю ягід і фруктів на 29% - до 1,76 мільйона тонн з 2,47 мільйона тонн. Про це повідомила прес-служба відомства.

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"Травневі морози, які спостерігалися майже на всій території України, завдали значної шкоди плодово-ягідних культур і винограду. Прогнозні показники валового збору урожаю зменшилися на 29%... В абсолютних показниках загальнонаціональний прогноз урожаю ягід і фруктів зменшено з 2,47 мільйона тонн до 1,76 мільйона тонн", - йдеться в повідомленні. За даними прес-служби, найбільшої шкоди морози завдали кісточковим культурам (вишня, черешня, абрикоси, персики, сливи). Мінагропрод знизив прогноз врожаю цих культур на 39% - до 292 тисяч тонн 476 тисяч тонн. Найбільше, за даними відомства, постраждали абрикоси, персики і нектарин.

"Планується зібрати 33,3 тисячі тонн абрикосів, 9,7 тисячі тонн персика та нектарина (проти раніше очікуваних 71 тисячі тонн і 18 тисяч тонн відповідно)", - додала прес-служба.

Згідно з повідомленням, найменший шкоду травневі морози завдали винограду. Так, аграрне відомства скоротило прогноз урожаю цієї культури на близько 13% - до 333 тисяч тонн з 380 тисяч тонн.

Як повідомляв УНІАН, у період з 9 по 11 травня центральних, північних і частково західних областях України температура опускалася нижче нуля і навіть досягала 8 градусів морозу (на грунті). Через це процес цвітіння плодових дерев і ягід відбувався в ускладнених умовах.

За даними асоціації "Укрсадпром", у зв'язку з несприятливими умовами українські садівники втратять близько 50-60% майбутнього врожаю ягід, плодів і горіхів.

Як повідомила керівник відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко, найбільш серйозної шкоди отримають аграрії Київської, Черкаської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської та Житомирської областей. Також непроста ситуація спостерігається у Волинській, Рівненській та Львівській областях. За її даними, у зазначених областях морози пошкодили також до 10% посівів пшениці та ячменю.