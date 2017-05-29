Кабмін створить робочу групу для розробки проекту земельної реформи

Кабінет міністрів України має намір найближчим часом створити міжвідомчу робочу групу у складі уряду, народних депутатів, представників профільних аграрних асоціацій і експертів, яка розробить концепцію першого етапу земельної реформи в Україні. Про це повідомила прес-служба Кабміну.

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"За результатами наради сторони домовилися створити міжвідомчу робочу групу у складі уряду, народних депутатів, представників профільних аграрних асоціацій і експертів. Найближчим часом робоча група представить концепцію першого етапу земельної реформи на основі вже існуючих напрацювань уряду і з урахуванням думки всіх, хто має відношення до розвитку аграрного сектору України", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив підготувати урядову постанову, яка виключить зловживання на ринку землі вже зараз.

Згідно з повідомленням, існує кілька сценаріїв проведення земельної реформи в Україні, проте основним завданням уряду є вибір такої моделі, яка буде враховувати інтереси фермерів та сприяти розвитку українського села. Зазначається, що в середньостроковій перспективі відкриття ринку землі дозволить змінити тип української економіки з сировинної на економіку з доданою вартістю.

Прес-служба підкреслила, що процес відкриття ринку в Україні має відбуватися поступово. Згідно запропонованої урядом моделі проведення земельної реформи, купувати землі, у разі скасування мораторію, зможуть тільки громадяни України - фізичні особи, при цьому максимальний поріг власності одного громадянина не буде перевищувати 200 га.

"На даному етапі ми категорично проти продажу землі іноземцям, проти відкриття ринку земель для юросіб... Якщо відкривати ринок, то так, щоб це сприяло створенню цього фермерського класу", - цитує прес-служба Гройсмана.

У повідомленні наголошується, що учасники наради визнали факт існування тіньового ринку землі в країні. Так, за даними першого віце-прем'єр-міністра Степана Кубіва, у 2016 році на неконкурентній основі у користування було передано 1,5 мільйона га землі сільськогосподарського призначення. При цьому стартова ціна оренди за гектар становила всього 940 гривень. Натомість на конкурсній основі у користування було передано всього 42 тисячі га земель за значно вищою ціною.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 2001 року діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.

У меморандумі з Міжнародним валютним фондом зазначено, що Україна планує до кінця травня 2017 року прийняти закон, що регламентує обіг земель сільгосппризначення, і з 2018 року (після закінчення дії мораторію) на продаж сільгоспземель.

Експерти і суспільство розділилися в думках щодо скасування заборони на продаж сільгоспземель. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі іноземними компаніями.

У Мінагрополітики прогнозують, що економічний ефект від відкриття ринку землі в Україні буде помітний не раніше ніж за 5-7 років.