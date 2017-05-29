На Одещині зафіксували новий спалах чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Одеській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари виявили зараження і загибель чотирьох свиней в господарстві Великорыбальского психоневрологічного будинку-інтернату (село Ярославка).

За попередніми даними, загалом в господарстві утримувалося 49 голів свиней.

Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями.

В осередку захворювання проводяться заходи з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2017 року в Україні зареєстровано 73 спалаху АЧС. Загалом з 2012 року і за станом на 29 травня на території України ветеринари зареєстрували 221 спалах АЧС в 23 областях.

За підсумками 2017 року голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа прогнозує в Україні понад 200 спалахів АЧС, тоді як минулого року було зареєстровано 91 випадок зараження.

Згідно з даними голови відомства, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу становлять близько 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.