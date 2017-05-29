Україна збільшила виручку від аграрного експорту майже на 40%

Україна за перші три місяці поточного року експортувала сільськогосподарської продукції на 4,56 мільярда доларів, що на 38,6% перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної служби статистики України.

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"Український аграрний експорт за січень-березень 2017 року зріс на 38,6% і становив 4,56 мільярда доларів, що на 1,26 мільярда доларів більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, найбільше за звітний період зросла виручка від експорту живих тварин і продуктів тваринного походження – на 59,1% порівняно з січнем-березнем 2016 року, до 213 мільйонів доларів.

Згідно з повідомленням, українці поставили на зовнішні ринки продукції рослинного походження на 2,3 мільярда доларів (на 35% більше, ніж у 2015 році), жирів та олії тваринного або рослинного походження - на 1,28 мільярда доларів (на 36% більше), готових харчових продуктів - на 0,75 мільярда доларів (на 51% більше).

Прес-служба відомства додала, що українські підприємства в першому кварталі поставили на зовнішні ринки соняшникової олії на 315,7 мільйона доларів, соєвих бобів - на 225,9 мільйона доларів, кукурудзи – на 140,4 мільйона доларів, цукру – на 116,3 мільйона доларів, пшениці – на 110,6 мільйона доларів, ячменю – на 65,8 мільйона доларів.

Аналітики в поточному періоді зафіксували зростання показника експорту за всіма групами аграрних товарів.

Прес-служба нагадала, що головними українськими торговими партнерами в аграрній сфері є країни Азії (44,4% від усього українського експорту), ЄС (28,6%) та африканські країни (18%).

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно були зернові культури, рослинна олія та насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту, 7 мільярдів доларів), Євросоюзу (27,5%, 4,2 мільярда доларів), Африки (15,7%, 2,4 мільярда доларів), СНД (7,7%, 1,2 мільярда доларів), а також США (0,9%, 45 мільйонів доларів).