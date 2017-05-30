Україна збільшила експорт цукру в 9 разів

Україна в січні-березні поточного року експортувала 267,4 тисячі тонн цукру на суму 131,5 мільйона доларів, що майже у 9 разів перевищує показники за аналогічний період минулого року, коли підприємства поставили за кордон 29,6 тисячі тонн цукру на 15,2 мільйона доларів.

Про це повідомила прес-служба Міністерства агарар6ной політики і продовольства.

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Згідно з повідомленням, у січні-березні українські підприємства експортували більше всього цукру в країни Африки і Азії на загальну суму 108,8 мільйона доларів. На європейські ринки було поставлено цієї продукції на 21,2 мільйона доларів.

Прес-служба додала, що в розрізі країн найбільшими покупцями українського цукру стали Кот-Д'івуар (16,2 мільйона доларів), Шрі-Ланка (16 мільйонів доларів), М'янма (12 мільйонів доларів) і Лівія (11,4 мільйона доларів). Найбільшим імпортером цукру в першому кварталі минулого року була Румунія (10,3 мільйона доларів).

Прес-служба нагадала, що в січні-березні 2017 року Україна експортувала готових харчових продуктів, до яких відноситься цукор, на суму 753 мільйони доларів.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Мінагропроду, українські підприємства за сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року і завершився 11 січня 2017 року, експортували 344 тисяч тонн цукру, що в 33 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше. За цей період, як повідомляла асоціація "Укрцукор", вони переробили 13,7 мільйона тонн цукрових буряків, з якої справили 2,01 мільйона тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 мільйона тонн. Загалом в Україні в сезон цукроваріння працювало 42 цукрових заводи.

В 2015-2016 МГ аграрії експортували 113 тисяч тонн цукру.

У 2016 році виробництво цукрової сировини збільшилося порівняно з попереднім роком на 30%, виробництво цукру - на 40%.

У 2016 році аграрії зайняли під буряком 284 тисяч га проти 239 тисяч га у 2015 році. Поточного року, за оцінками "Укрцукру", посівні площі під цукровим буряком зростуть до 330-350 тисяч га.