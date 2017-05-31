Гройсман категорично проти продажу землі великим холдингам та іноземцям

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступає категорично проти продажу земель сільськогосподарського призначення агрохолдингам і іноземним особам у разі скасування мораторію та відкриття ринку землі в Україні. Про це він повідомив у ході засідання уряду.

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"Звичайно, не треба продавати землі ані великим холдингам, ані іноземцям. Категорично заперечую. Все буде в інтересах українських громадян", - сказав він.

При цьому Гройсман зазначив, що Україна потребує якнайшвидшого відкриття ринку землі, однак з низкою жорстких обмежень.

"Треба провести дискусію, передбачити всі запобіжники, щоб ніхто нікого не пограбував, і дати можливість українцям продавати свою землю... Це дискусійне і дуже чутливе питання, але дискусію треба проводити", - додав прем'єр.

Раніше Гройсман неодноразово підкреслював, що, згідно із запропонованою урядом моделі проведення земельної реформи, купувати землі, у разі скасування мораторію, зможуть виключно громадяни України - фізичні особи, при цьому максимальний поріг власності одного громадянина не буде перевищувати 200 га.

Найближчим часом Кабінет міністрів України має намір створити міжвідомчу робочу групу у складі уряду, народних депутатів, представників профільних аграрних асоціацій і експертів, яка розробить концепцію першого етапу земельної реформи в Україні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 2001 року діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.

У меморандумі з Міжнародним валютним фондом зазначено, що Україна планує до кінця травня 2017 року прийняти закон, що регламентує обіг земель сільгосппризначення, і з 2018 року (після закінчення дії мораторію) почати продаж сільгоспземель.

Експерти і суспільство розділилися в думках щодо скасування заборони на продаж сільгоспземель. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі іноземними компаніями.

У Мінагрополітики прогнозують, що економічний ефект від відкриття ринку землі в Україні буде помітний не раніше ніж за 5-7 років.