Аграрії Житомирщини завершили посів ярих зернових, технічних культур та картоплі

Сільськогосподарські підприємства Житомирщини завершили посів ярих зернових і зернобобових культур, технічних культур та картоплі, повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

«За оперативними даними, станом на 31 травня, в області завершено посів ярих зернових і зернобобових культур, технічних культур та картоплі. Агропідприємства перевиконали прогнозовані показники: по посіву ярої пшениці показник склав 108% від плану, гороху – 164%, гречки – 104%, соняшнику – 102% та цукрового буряку – 107%», – йдеться у повідомленні.

Також в області вже посадили картоплю на 100% запланованих площ.

Окрім цього, управління інформує, що аграрії Житомирщини продовжують роботи із заготівлі кормів на зимово-стійловий період 2017-2018 років.

Так, станом на 31 травня, скошено 3,1 тис. га природних і сіяних трав (13% до прогнозу), заготовлено 0,26 тис. тонн сіна (1%), 6,4 тис. тонн сінажу (7 %).

Найкращі показники косовиць зафіксовані в агроформуваннях Чуднівського, Новоград-Волинського, Андрушівського, Попільнянського, Олевського та Брусилівського районів, де природні і сіяні трави скошені на 19-44% запланованих площ.