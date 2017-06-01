Земельна реформа має зупинити відтік активного населення із сільської місцевості - експерт

Скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення та пов’язана із цим активізація підприємницької діяльності має зупинити відтік економічно-активного населення із сільської місцевості.

Про це заявив Александер Шкурла - член Групи стратегічних радників з підтримки реформ в Україні.

За його словами, поточний стан сільських територій характеризується високим рівнем безробіття, яке змушує людей переїзджати до міст у пошуках роботи. «При цьому офіційна статистика говорить, що в селі рівень безробіття 9,7 % активного населення, а в місті 9,5 %, тобто розрив мінімальний. Але на практиці ми знаємо, що стан речей зовсім інший - села втрачають своє активне населення», - сказав він, додавши що приховане безробіття пояснюється самозайнятістю місцевого населення. За його словами, це резонує із щорічно зростаючими обсягами експорту збіжжя за кордон та високим рівнем прибутків, які генерують АПК.

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На думку Шкурли, ситуацію може змінити стимулювання фермерства, необхідною умовою чого є скасування мораторію, оскільки орендні відносини роблять довгострокові проекти високоризикованими.

Також на його думку відкриття ринку землі стане поштовхом для впорядкування своїх земельних ресурсів місцевими громадами, що в результаті призведе до збільшення надходжень земельного податку та інших платежів.

«Польща є прикладом зваженої аграрної політики. Вони зробили акцент на сімейних фермах, які завжди мають більшу зайнятість ніж великі агрохолдинги оскільки орієнтуються на більш складну продукцію, яка потребує більше людської праці. Польща зуміла використати цей потенціал - сьогодні 12% робочої сили працюють в сільському господарстві, з них майже всі фермери віком до 35ти років», – підкреслив він.

На сьогодні в Україні налічується близько 13,5 млн сільського населення, але цей показник має тенденцію до стрімкого зменшення. Щорічно з мапи України зникає декілька десятків сіл.