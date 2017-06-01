На Закарпатті зафіксували новий спалах чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Берегівському районі Закарпатської області.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Закарпатської обласної державної адміністрації, труп дикої свиноматки з ознаками вірусної хвороби виявили біля годівниці в понеділок, 29 травня, в одному з мисливських господарств поблизу с. Берегуфалу Берегівського району.

За даними ОДА, зразки тканин свині були оперативно відправлено у Київський Державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, фахівці якого встановили, що тварина загинула від збудника африканської чуми свиней.

"У четвер в Берегові під головуванням керівництва райдержадміністрації проведено засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії. Введені карантинні обмеження, які включають знищення диких свиней мисливського господарства, у якому виявлено збудник африканської чуми, подвірний обхід ветеринарів з обстеженням домашніх свиней в сусідніх селах, заборону переміщення свійських свиней без дозволу санітарної служби тощо", - цитує прес-служба голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

В ОДА уточнили, що труп дикої свині, у якій виявлена африканська чума, спалений.

"Станом на ранок четверга, жодної тварини з збудником цієї вірусної хвороби не виявлено, ситуація знаходиться під постійним контролем влади", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2017 року в Україні зареєстровано понад 70 спалахів АЧС.

За підсумками 2017 року голова Госпродпотребслужбы Володимир Лапа прогнозує в Україні понад 200 спалахів АЧС, тоді як у минулому році було зареєстровано 91 випадок зараження.

Згідно з даними глави відомства, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу становили близько 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.