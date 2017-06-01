Інвестиції в агросектор України з початку року зросли майже на 60%

Обсяг капітальних інвестицій в сільське господарство України в січні-березні поточного року склав 10,9 мільярда гривень, що на 57,9% більше показника за аналогічний період минулого року. Про це повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" з посиланням на дані Державної служби статистики.

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"Загальний обсяг капітальних інвестицій, освоєних в аграрному секторі економіки в січні-березні 2017 року, склав 10,9 мільярда гривень. Це на 4 мільярди гривень, або 57,9%, більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба додала, що за цей період також зросла частка аграрного сектора у загальному обсязі інвестицій в економіку України – до 16,8% до 13,5%.

За прогнозами вчених, якщо в 2017 році не виникне форс-мажорних обставин, за підсумками року обсяг інвестицій в агросектор України становитиме понад 75 мільярдів гривень, тоді як минулого року цей показник дорівнював 49,7 мільярда гривень.

При цьому наголошується, що оскільки в Україні ще не створено умов для широкомасштабного інвестиційного розвитку малих та середніх сільгоспвиробників, інвестиції в аграрний сектор у 2017 році будуть здійснювати переважно великі підприємства.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, капітальні інвестиції в український агропромисловий комплекс минулого року склали 61,1 мільярда гривень, або 18,7% у структурі загальних капітальних інвестицій в економіку країни. Зокрема, в минулому році інвестори здійснили 44,2 мільярда гривень капітальних вкладень в сільське господарство, що на 51% більше, ніж у 2015 році. Капітальні інвестиції в харчову промисловість і переробку в 2016 році збільшилися порівняно з 2015 роком на 24,4% і досягли 16,9 мільйона гривень.

Згідно з даними Державної служби статистики, обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні в 2016 році становив 326,2 мільярда гривень, що в порівнянних цінах на 16,4% більше показника за 2015 рік.