"Борщовий набір" в Україні за місяць подорожчав на 43%

Ціни на овочі борщового набору – капусту, картоплю, моркву, буряк та цибулю – в травні виросли на 43% порівняно з квітнем у зв'язку з сезонним подорожчанням цієї продукції та несприятливими погодними умовами, повідомила прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УАК).

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"Протягом травня вартість овочів борщового набору зросла на 43%, однак це зростання є типовим через фактору сезонності. Несприятливі погодні умови, які спостерігалися в травні, також сприяли зростанню цін на овочі і фрукти", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, за звітний період вартість м'яса майже не змінилася, за винятком свинини, яка подорожчала за місяць на 7% під впливом підвищеного попиту на цей продукт і зниження пропозиції через епідемію африканської чуми свиней (АЧС).

Закупівельні ціни на молоко і бакалію, за винятком гречки, теж були стабільними.

Згідно з повідомленням, у червні ціни на овочі продовжать рости. Зниження цін на цю продукцію очікується з третьої декади червня - початку липня.

Прес-служба додала, що ситуація на ринку м'яса та бакалії в червні істотно не зміниться, коливання цін збережеться в межах 3-4%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними асоціації "Українська аграрна конфедерація", ціни на овочі борщового набору в квітні зросли на 78,3% порівняно з березнем.

Інфляція в Україні в квітні 2017 року порівняно з квітнем 2016 року сповільнилася до 12,2%, порівняно з березнем – до 0,9%. З початку року споживчі ціни в Україні зросли на 4,9%.