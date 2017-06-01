Європарламент виключив з переговорного списку про квоти для України томати, сечовину та пшеницю

Європейський парламент прийняв позицію на межинституциональные переговори щодо надання Україні додаткових торговельних преференцій, виключивши з пропозиції Європейської комісії томати, сечовину та пшеницю.

Відповідне голосування відбулося в четвер у Брюсселі в рамках пленарного засідання ЄП, передає власний кореспондент УНІАН. "За" проголосували 475, "проти" - 102 депутата.

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Доповідачем з цього питання виступив депутат від Польщі Ярослав Валеса, який, враховуючи різні думки в ЄП з приводу додаткових торговельних преференцій для України, запропонував компроміс.

Під час свого виступу в ході обговорення цього питання, яке відбулося напередодні голосування, в середу, Валеса сказав: "Як ви чули, у нас є дуже різні думки - від лівого до правого спектру, до екстремальних. Моя мета з самого початку була дуже простою - я завжди намагався допомогти Україні, але я пам'ятав, що захист інтересів європейських фермерів і виробників теж є важливою. Тому знайти правильний баланс було не так легко".

Доповідач також висловив упевненість в тому, що тристоронні межинституциональные переговори між ЄП, Європейською Радою і головуючою в ЄС країною (Мальта) будуть розпочаті в короткі терміни.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня минулого року Єврокомісія запропонувала підвищити квоти на експорт низки українських товарів. Зокрема, на кукурудзу - на 650 тисяч тонн, пшениці - на 100 тисяч тонн, ячмінь - на 350 тисяч тонн, крупу та оброблене зерно - на 7,8 тисячі тонн, овес - на 4 тисячі тонн, мед - на 3 тисячі тонн, виноградний сік - 500 тонн, оброблені томати - на 5 тисяч тонн.

Разом з тим? Комітет Європарламенту видалив з пропозицій томати, ячмінь і сечовину.

За даними міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового, економічний ефект від прийняття Європарламентом рішення про збільшення річних квот на безмитне ввезення української сільгосппродукції в ЄС становитиме близько 196,95 мільйона доларів.