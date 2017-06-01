Ган: Україна повинна знайти прийнятне рішення щодо запуску ринку землі

Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган заявляє, що Україна повинна знайти прийнятне рішення щодо запуску ринку землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

«Я знаю, що ця реформа, зокрема, не дуже популярна серед багатьох людей у країні. Але я також вважаю, що у цьому питанні ми повинні знайти рішення, і я дійсно довіряю, що влада зможе знайти належне, прийнятне рішення», - зазначив Ган.

Довідка УНІАН. В Україні з 2001 року діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.

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У меморандумі з Міжнародним валютним фондом зазначено, що Україна планує до кінця травня 2017 року ухвалити закон, що регламентує обіг земель сільгосппризначення, і з 2018 року (після закінчення дії мораторію) почати їх продаж.

Експерти і суспільство розділилися в думках щодо скасування заборони на продаж сільгоспземель. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до скупки землі іноземними компаніями.

У Мінагрополітики прогнозують, що економічний ефект від відкриття ринку землі в Україні буде помітний не раніше ніж через 5-7 років.